La videochimata con gli operatori

"La videochiamata

è un servizio che Romagna Soccorso

ha messo a disposizione da alcuni anni: può essere preziosa per assistere durante un parto ma anche nel caso di un arresto cardiaco", spiega Marco Vitali, coordinatore

di Romagna Soccorso–. Qualunque cittadino, anche del tutto a digiuno di conoscenze mediche, se assistito da un sanitario può essere fondamentale nel salvare le vita ad una persona. Ovviamente tutte le pratiche chirurgiche

sono riservate agli specialisti: teniamo

conto che chiunque, in Romagna, può essere raggiunto da uno dei nostri mezzi e portato in un ospedale o in un pronto soccorso in 15 o 18 minuti"