La villa dei Sama Ferruzzi. Venduta S. Maria Foris, sarà hotel di super lusso

Un bar e una palestra dedicati esclusivamente agli ospiti, pannelli fotovoltaici e sostituzione degli infissi per una maggiore efficienza energetica, camere accessibili alle persone disabili e posti auto riservati che aumenteranno ulteriormente il livello di comfort. Così cambierà volto la storica villa Santa Maria Foris, che da ieri mattina appartiene a un gruppo di investitori capitanato dalla società MH (Marzucco Holding) srl ed è pronta a inaugurare un nuovo capitolo della propria storia.

Anticamente di proprietà della famiglia Sama-Ferruzzi, l’immobile si trova nel cuore di Ravenna, in pieno centro storico, all’incrocio tra le vie Massimo D’Azeglio e Giuseppe Pasolini. Poco sopra all’ingresso, una targa di marmo originaria riporta un’iscrizione che ricorda l’esistenza di una chiesa risalente al 1261, chiamata ‘Santa Maria in Foris’. Dopo un periodo di chiusura, la villa si trasformerà in una boutique hotel di alto livello con maggiori servizi, un’attenzione alla sostenibilità ambientale e un’accoglienza inclusiva pur non avendo obblighi legislativi. Queste le novità che porterà il rinnovamento, pur mantenendo lo spirito originario. "Entriamo in questo settore con rispetto e consapevolezza, spinti dall’amore per Ravenna e dalla convinzione che il turismo sia una leva strategica per il suo futuro. Santa Maria Foris rappresenta per noi un perfetto equilibrio tra eleganza e storicità, il luogo ideale per dare nuova energia a un progetto già avviato con successo dalla famiglia Sama-Ferruzzi", afferma Michele Marzucco, presidente di MH Srl.

Gli investitori stanno valutando anche il potenziamento dei servizi dedicati alla scoperta del patrimonio artistico e culturale di Ravenna, in sinergia con gli eventi promossi dall’amministrazione comunale e da altre istituzioni come il Ravenna Festival. "A pochi passi dall’area pedonale del centro storico, dove sorgono gli otto monumenti Unesco di Ravenna, Santa Maria Foris continuerà a essere un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza di soggiorno esclusiva in una città dal fascino eterno", continua Marzucco, imprenditore molto conosciuto è anche presidente e Ceo di Quick Spa, l’azienda leader internazionale nella produzione e commercializzazione di accessori nautici con sede a Piangipane. Non mancheranno nuove opportunità per vivere la struttura in modo esclusivo. Santa Maria Foris potrà, infatti, anche essere prenotata per eventi privati come battesimi, compleanni e matrimoni.

Maria Vittoria Venturelli