La violenza dei tifosi è una scelta

La sua lettera si riferisce all’episodio accaduto domenica, peraltro neanche l’unico di violenza in ambito calcistico del fine settimana, quando un tifoso ravennate ha lanciato una bottiglia di birra sul pullman che trasportava i tifosi del Sangiuliano, sfondando il lunotto posteriore. Ora, posto che in occasione di sfide sportive, soprattutto di calcio, è sempre meglio che le due tifoserie non si incontrino per evitare occasioni di sconttri e disordini, non si può neanche attribuire la responsabilità di quello che è accaduto al fatto che il pullman è passato davanti al bar di via Cassino conosciuto come luogo di ritrovo della tifoseria ravennate. Se alcuni tifosi sono trogloditi e violenti è un problema che riguarda loro e non le occasioni che potrebbero, come dire, urtare la loro sensibilità. Se un tifoso del Ravenna ha pensato fosse opportuno lanciare una bottiglia di birra contro il pullman, col rischio anche di ferire o peggio, qualcuno, se anche il mezzo delle tifoserie avversarie avesse fatto un’altra strada, quel tifoso avrebbe trovato un’altra occasione per scatenare disordini. Perché le occasioni aiutano, ma sono le intenzioni a fare la differenza.

Lo dimostra l’altro episodio accaduto sabato negli spogliatoi dopo la partita tra il Cattolica Calcio e la Del Duca Grama quando i tifosi della prima squadra hanno fatto irruzione per aggredire i giocatori.