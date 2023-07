La violenza di genere diventa teatro

’Nessuna si salva da sola’. Stasera alle 21 al Parco delle Lavandaie (via Don Angelo 29), va in scena uno spettacolo teatrale dedicato alla violenza di genere. Si tratta di un testo scritto e diretto da Stefania Polidori, con la consulenza psicologica di Caterina Rondelli, psicoterapeuta. Lo spettacolo è sostenuto dal Lions Club Forlì Host. Ha contribuito abnche lo psicoterapeuta Andrea Spada del CTM, Centro Uomini Maltrattanti di Forlì. La creazione della locandina dello spettacolo è stata affidata alla classe 4ªA dell’Istituto Professionale ‘Roberto Ruffilli’ di Forlì e la pittura in scena a Caterina Zoli, allieva del Liceo artistico ‘Antonio Canova’ di Forlì.

Nell’ottica del teatro che aiuta, in scena, accanto agli attori, recitano anche Irene Merlo - oggi Presidente dell’Associazione Arriva Robin Hood - e Grazia Biondi, oggi Presidente dell’Associazione Manden Diritti Civili e Legalità, donne che si sono salvate dalla violenza e che, anche attraverso il percorso teatrale, hanno potenziato un processo di rielaborazione del proprio vissuto. Ingresso a offerta libera.