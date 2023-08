La violenza sulle donne è anche psicologica

Vorrei poter far sentire attraverso queste righe come molti uomini possano arrivare a picchiare, addirittura ammazzare le donne. Sono indignata da tutto questo ma sono indignata perché molti di loro usano anche la violenza psicologica; e questa è ancora peggio di quella fisica. O si è forti, altrimenti siamo costrette ad andare da un psicoterapeuta a causa loro che se ci pensiamo bene i disturbi li hanno loro. Loro dovrebbero andare da un psicoanalista, ti buttano addosso il loro marcio che hanno in corpo. Facendoti sentire in colpa.

Lettera firmata

Truffa dello specchietto

Bisogna chiamare la polizia

Scrivo per segnalare un tentativo di truffa di cui sono stato vittima per ben due volte. Soprattutto per aiutare le persone più anziane e più indifese che sono spesso nel mirino di questi delinquenti senza scrupoli. Un giorno in via Fiume Abbandonato mi ha fermato un uomo con un Mercedes mentre io ero nella mia auto, dicendo che lo avevo urtato e gli avevo danneggiato lo specchietto. Non era vero, ma continuava a chiedere dei soldi per ripararlo. Mi è capitato sempre nella stessa zona, una persona diversa, ma stesso copione. Voleva i soldi subito, io non mi sono rifiutato e go chiamato la polizia, allora tutte e due le volte questi uomini sono risaliti in auto e sono sfrecciati via. Se vi capita non pagate, chiamate la polizia.

Lettera firmata