La visita al rigassificatore: "Con questa grande nave il Paese è in sicurezza"

"BW Singapore, la nave con una capacità di rigassificazione annua di 5 miliardi di metri cubi di gas, ormeggiata in Adriatico alla piattaforma Snam al largo di Punta Marina entrerà in esercizio all’inizio di maggio". Lo ha affermato ieri Stefano Venier, ad Snam, durante la visita all’impianto del ministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. "Con questa nave – ha commentato il ministro – la capacità di rigassificazione complessiva del Paese raggiunge i 28 miliardi di metri cubi di gas all’anno, quasi il 50% della domanda nazionale, la stessa quantità importata dalla Russia nel 2021 e possiamo dirci in sicurezza". "La sua presenza – ha aggiunto – in una realtà come quella di Ravenna, che ha una storia nel settore, rientra nel suo ruolo di capitale dell’energia". Per il presidente della Regione, Michele de Pascale, la città ha mostrato quali sono le competenze dell’ingegneria italiana e ravennate e presentato soluzioni che garantiscono sicurezza degli approvvigionamenti, economicità e sostenibilità ambientale. "Da sindaco ho visto partire da qui piattaforme per ogni angolo del pianeta tranne che per l’Italia, questo è il primo caso in 9 anni nel quale le imprese di Ravenna hanno lavorato per il proprio territorio". Elio Ruggeri, ad di Fsru Italia, che per conto di Snam gestisce le due navi rigassificatrici di Ravenna e Piombino, spiega che l’impianto romagnolo è in una fase di test. Il 4 aprile è arrivata la prima nave ‘Flex Artemis’ che ha scaricato il primo carico di Lng americano nella BW Singapore. "Stiamo rigassificando questo Lng – afferma – per mettere a punto il sistema. Completeremo questa fase entro aprile e cominceremo a operare in termini commerciali".

Ieri notte, intanto, ha mollato gli ormeggi la piattaforma con le tre "torri" alte una sessantina di metri noleggiata come base logistica, per offrire letti e cibi caldi ai tecnici al lavoro. La storia del rigassificatore di Ravenna è stata complessa. "Il periodo da febbraio 2022, quando è partita la guerra in Ucraina e si sono interrotti i flussi dalla Russia in Italia, fu caratterizzato – ricorda Ruggeri – da mancanza di gas, paura per il riscaldamento domestico e le utenze industriali, prezzi alle stelle e una corsa ad aprire fonti di approvvigionamento alternative in tempi brevi. Ma non poteva essere sufficiente. La sfida allora divenne quella di realizzare impianti di rigassificazione". Quelli a terra richiedono diversi anni per essere messi in funzione, l’unica soluzione era ricorrere all’acquisto delle navi Fsru, in grado di stoccare il Gnl e di rigassificarlo. Rispetto a Piombino, a Ravenna la maggiore complessità era legata a due fattori. Da un lato la nave non era subito disponibile, perché si trovava altrove. Inoltre, non vi era una banchina pronta e funzionale contro cui ormeggiarla. "Abbiamo dovuto acquistare e modificare una piattaforma, che si trova 8 chilometri al largo, realizzando quindi anche i collegamenti a terra. L’investimento è stato di circa un miliardo". L’impianto di Ravenna è in mare aperto. Con alcune condizioni meteo, non può operare con continuità e in questo caso la BW Singapore viene disormeggiata. Per ridurre il numero di giorni di discontinuità, con l’Autorità di sistema portuale si è decisa la costruzione di una diga, che verrà completata in due anni. "In assenza di questa protezione – chiude Ruggeri – arriveremo al 70% della capacità; saremo al 100%, cioè a 5 miliardi di metri cubi, nel momento in cui la diga sarà operativa".

Maria Vittoria Venturelli