La visita degli ’apprendisti ciceroni’ al palazzo del Governo

Visita al Palazzo del Governo per gli ‘apprendisti ciceroni’ del Fai. Gli allievi delle scuole di Ravenna hanno, infatti, concluso ieri la loro formazione in vista delle Giornate Fai di Primavera, in programma domani e domenica. Il sopralluogo al Palazzo del Governo, che sarà aperto con visite guidate in entrambe le giornate, si è concluso con la foto di rito adsieme al ’padrone di casa’, il prefetto Castrese De Rosa. Ulteriori informazioni sulle aperture previste sul sito del Fai: www.fondoambiente.it.