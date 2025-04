La visita dei reali inglesi tra storia e valori democratici

L’imminente visita del re Carlo III e della regina consorte Camilla a Ravenna sta suscitando un vivace dibattito, alimentato anche dalla lettera del signor Mario pubblicata al Carlino, nella quale il lettore esprime preoccupazione per l’entusiasmo eccessivo riservato all’evento. Il signor Mario definisce Ravenna una ’Città Repubblicana’ e, da repubblicano convinto, pone un interrogativo su come il semplice interesse per una visita ufficiale possa essere confuso con una sorta di adesione ai valori monarchici. Concordo con il signor Mario: Ravenna resta, come era ed è stato sempre lo slogan del Pri, una ’città Repubblicana’ che si riconosce nei valori della Repubblica. Tuttavia, è fondamentale non cadere nell’errore di sovrapporre l’entusiasmo per una visita di Stato alla rinuncia ai principi repubblicani. Non possiamo dimenticare che l’Inghilterra, pur mantenendo una monarchia costituzionale, ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo della democrazia e dei diritti fondamentali. La Magna Charta Libertatum del 1215 aprì infatti la strada alla limitazione del potere monarchico e al riconoscimento dei diritti individuali, gettando le basi per la costituzione dei diritti moderni. E, sebbene la monarchia inglese sia un’istituzione oggi largamente simbolica, l’Inghilterra ha continuato a essere un faro di democrazia in Europa, un processo che si è esteso dal Risorgimento fino ad oggi.

Ricordiamo anche che uomini come Giuseppe Mazzini, il padre del nostro repubblicanismo, trovarono rifugio in Inghilterra durante gli anni più difficili del Risorgimento, e che proprio l’Inghilterra, insieme ad altri alleati, ha svolto un ruolo cruciale nella nostra lotta per l’indipendenza. Non possiamo dimenticare che fu proprio l’8ª Armata Britannica a liberare Ravenna, segnando un passaggio fondamentale per la nostra città e il nostro Paese. Non c’è quindi nulla di cui preoccuparsi nella visita dei reali inglesi, al contrario: è un segnale positivo che non va ridotto alla mera curiosità turistica, ma va letto come un riconoscimento simbolico di una nazione e di una monarchia che, pur con le sue peculiarità istituzionali, ha contribuito e contribuisce ancora alla crescita delle democrazie moderne, inclusa quella italiana. Quindi, come repubblicani e mazziniani, non possiamo che accogliere con favore questa visita, senza confondere la monarchia costituzionale inglese con la nostra tradizione repubblicana.

Eugenio Fusignani,segretario regionale Pri