La visita del capo dello Stato Il presidente Mattarella nei luoghi dell’alluvione

È stato il Quirinale a diffondere nella tarda mattinata di ieri la notizia della visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, alle zone alluvionate dell’Emilia Romagna. Nel corso della visita programmata per martedì 30, che riguarderà diverse località, incontrerà in mattinata a Forlì i soccorritori e la cittadinanza. Nel pomeriggio – aggiunge il Quirinale - avrà luogo l’incontro a Faenza con i sindaci. Da quanto risulta, tra le città visitate ci sarà anche Ravenna. Il programma definitivo verrà reso noto soltanto nei prossimi giorni.

Con la visita a Faenza, il presidente Mattarella tiene fede a un impegno che si era preso nei confronti della cittadinanza pochi mesi. Mattarella era stato invitato per il 13 febbraio, in occasione del centenario dell’assalto fascista alla Casa del Popolo di Faenza, episodio che colpì il mondo cattolico locale. Il presidente scrisse una lettera ai faentini ripromettendosi di tornare. Lo fa, purtroppo, in una circostanza drammatica, visto che Faenza è stata tra le città romagnole più duramente colpite dall’alluvione. A Ravenna, il Capo dello Stato, è stato invece il 28 luglio scorso in occasione dell’evento ‘Estate 1922: attentato fascista alla libertà centenario dell’assalto squadrista alla sede della Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna’. Le celebrazioni vennero promosse dal Comune e dalla Provincia di Ravenna in collaborazione con Legacoop, Federcoop Romagna, Federazione delle cooperative e l’intero movimento cooperativo di Legacoop.