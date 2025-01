La visita del commissario: "Già tante risorse disponibili. Partiamo con le urgenze". Ombre sui piani speciali

"Abbiamo una ventina di situazioni difficili che noi abbiamo portato fin qui, ma più di così non possiamo fare – dice il sindaco di Faenza Massimo Isola –. La gente alla terza alluvione è inferocita. C’è chi ha in casa il quadretto del giornale con la scritta ’piano speciale’ sottolineata in azzurro. Giuro, li ho visti". Il commissario è cambiato, ma i problemi sono quelli di sempre: quelli che spaventano da un anno e otto mesi, da quel maggio 2023 in cui ci siamo scoperti fragili. E così ieri mattina in municipio a Faenza, la città forse più colpita e che fa da cerniera tra la collina franata e la pianura allagata, i sindaci del territorio hanno incontrato Fabrizio Curcio, neocommissario per l’alluvione nominato a inizio mese a sostituire il generale Figliuolo, il cui mandato era scaduto. Era presente anche il presidente della Regione Michele de Pascale con la sottosegretaria alla presidenza Manuela Rontini.

Curcio ha ascoltato tutti, ma per il momento non si è sbilanciato. I Comuni hanno parlato ognuno dei propri problemi: la corsa contro il tempo per la messa in sicurezza, le opere pubbliche da rifare (come i ponti), la rabbia dei cittadini, le incertezze sui tempi dei piani speciali. Questi ultimi sono attesi dall’estate scorsa e alcuni Comuni hanno assunto personale ad hoc a tempo determinato: se ritardassero ancora, il rischio è quello di ritrovarsi sguarniti alla scadenza dei contratti di lavoro. Curcio si è mostrato aperto al dialogo, ma ai sindaci ha sottolineato come alcuni problemi siano di difficile risoluzione. Ha proposto una revisione per migliorare l’organizzazione, ma si è mostrato scettico verso i piani speciali a lungo termine, sostenendo che i modelli climatici sono in continua evoluzione, c’è incertezza sulla velocità con cui stanno cambiando e potrebbe essere rischioso ora programmare lavori per salvaguardare il territorio da un futuro incerto. Ha sottolineato invece la necessità di partire con gli interventi più urgenti e poi di procedere man mano che si presentano nuove necessità. "Abbiamo già a disposizione risorse non indifferenti, vedremo col tempo se saranno insufficienti – ha detto poi, parlando con i giornalisti –. Sappiamo che alcune opere avranno bisogno di risorse pluriennali e dobbiamo avere anche le capacità tecniche di metterle a terra". Accanto a lui il presidente della Regione Michele de Pascale ha sottolineato che "ci sono alcune cose da migliorare, come le procedure di indennizzo. Ci sono casi che sono stati indennizzati, ma occorre velocizzare le procedure e recuperare la fiducia dei cittadini". E poi i fiumi: "L’opera di ricostruzione sta andando avanti – ha aggiunto de Pascale –, ma è chiaro che i livelli di sicurezza che c’erano prima degli eventi alluvionali non sono quelli che stiamo ricercando: serve un livello di sicurezza superiore". All’uscita dal municipio c’è stato anche un primo incontro con Paolo Calderoni, tra i rappresentanti dell’Unione dei comitati degli alluvionati dell’Unione della Romagna faentina, con cui si è mostrato disponibile al dialogo.

In seguito il sindaco di Faenza Massimo Isola ha accompagnato il commissario Curcio in tre punti del proprio territorio simbolo del disastro: il ponte delle Grazie che dovrà essere ricostruito, l’argine del Lamone accanto a via Cimatti (dove è in progetto una cassa di espansione in un terreno posto tra il punto in cui avviene la confluenza del fiume col Marzeno e il quartiere allagato tre volte) e la zona di Sarna. "La prima volta qui l’acqua è arrivata a un metro, la seconda a 1 metro e 85 centimetri, la terza a 70/80 centimetri" dice Vincenzo Chiozzini, agricoltore, che ieri ha accolto commissario e sindaco nella sua aia. La sua casa si trova su un terrapieno rialzato di oltre mezzo metro, ma è a un piano solo. "Tutte e tre le volte l’acqua è entrata in casa e ha distrutto anche il mio lavoro – prosegue –. Non so quantificare i danni, sono ingenti. Di sicuro almeno 300, 400mila euro. C’è da avvilirsi".