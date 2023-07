La visita del commissario "Prima la messa in sicurezza poi la ricostruzione sia pubblica che privata"

Promette che sarà vicino alle zone colpite dall’alluvione – l’espressione usata è "sarò molto aderente al territorio" – il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, che ieri pomeriggio ha incontrato i sindaci del comprensorio ravennate insieme alla vice presidente della Regione, Irene Priolo e al presidente della Provincia, Michele de Pascale (il vertice si è tenuto nella sede dell’ente). "Le indicazioni dei sindaci vanno tutte in questa direzione – ha riassunto così alla stampa il commissario straordinario il contenuto dell’incontro –: preparare e fare presto per mettere in prima sicurezza il territorio. Poi, in un discorso prospettico, anche con nuovi paradigmi più rispondenti ai cambiamenti climatici, la messa in sicurezza dei fiumi, della viabilità e poi la ricostruzione".

"La prima linea guida – ha aggiunto –, è agire sui lavori di somma urgenza, dare respiro ai Comuni, specie quelli più piccoli, che hanno avviato grandi risorse per i lavori necessari di messa in sicurezza. Parallelamente avvieremo la fase di progettazione dei piani speciali, che riguarderanno la viabilità, il dissesto idrogeologico, la ricostruzione pubblica, poi quella privata". "Non c’è cesura fra emergenza e ricostruzione, adesso siamo in una fase di transizione, stiamo facendo il passaggio di consegne con la protezione civile, sarà una cosa veloce ed ordinata che ci permetterà di iniziare l’attività come struttura commissariale". Figliuolo ha detto che spesso gli viene chiesto ’dove starà’. A tal proposito il generale ha chiarito "che sarò molto aderente al territorio, avremo una struttura di 60 persone, ma oggi abbiamo strumenti elettronici e telematici che ci danno la possibilità di essere in costante contatto. Lo faremo già venerdì (domani, ndr) con una riunione dei tecnici, dove definiremo bene il tema della somma urgenza e cominceremo a tirare giù il perimetro dei ruoli e della responsabilità dei subcommissari". Anche de Pascale ha definito "molto positivo" l’incontro con il commissario straordinario. Le parole di quest’ultimo hanno rassicurato gli amministratori. Per il presidente della Provincia sono tre le direttrici lungo le quali muoversi. La prima è quella "delle indennità alle famiglie. Stanno arrivando i primi rimborsi e questo è positivo, perché c’è preoccupazione per la rabbia sociale. In questo percorso dobbiamo garantire celerità e trasparenza, dando i soldi a chi effettivamente ha subìto danni".

In secondo luogo "nessuna opera si deve fermare per carenza di risorse" per finire con un ragionamento "di prospettiva", che coinvolga "le migliori intelligenze del territorio". Quel territorio che "vuole essere "ricostruito più sicuro e forte. Per questo costituiremo un team per fare un salto di qualità". I sindaci hanno fatto presente a Figliuolo le tematiche da affrontare. Tra queste le numerose situazioni di emergenza abitativa, da risolvere prima dell’autunno; lo smaltimento dei rifiuti, in particolare attualmente quelli legati ai fanghi; la necessità di far ripartire celermente le attività delle imprese artigianali e industriali e del comparto agricolo; problemi alla rete viaria e infrastrutturale; la riapertura in sicurezza di tutte le scuole in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico; l’esigenza di evitare l’isolamento dei piccoli centri e di intraprendere azioni significative contro il dissesto idrogeologico; ripristinare la rete dei canali consortili.

Luca Bertaccini