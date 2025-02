La visita di Carlo e Camilla: "Una grande occasione per portare qui i turisti"

La conferma ufficiale arriva direttamente Buckingham Palace che in una nota annuncia la visita italiana dei regnanti inglesi Carlo e Camilla i primi di aprile e, oltre a Roma in occasione del Giubileo, faranno tappa a Ravenna. Nessun dettaglio del viaggio è trapelato, ma la coppia reale potrebbe trascorrere nella città dei mosaici una mezza giornata, durante la quale potrebbe visitare la basilica di San Vitale con i suoi mosaici celebri in tutto il mondo, la tomba di Dante e il Museo Byron, per rendere omaggio non solo al padre della Commedia, ma anche al grande poeta inglese. Un’ulteriore tappa potrebbe essere il Museo d’arte della città, a conferma della passione antica che Carlo nutre per l’arte figurativa.

Ad aprile, dunque, la coppia reale sarà prima a Roma, dove incontrerà Papa Francesco, quindi partirà alla volta della Romagna. "Siamo onorati - sottolinea il sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia - di poter accogliere per la prima volta a Ravenna re Carlo III e la regina Camilla. Come annunciato da Buckingham Palace, i reali saranno in visita nella nostra città all’inizio di aprile, nell’ambito di un viaggio che toccherà anche Roma e il Vaticano, dove celebreranno il Giubileo. Si tratta di un evento storico per la città e di un’importante occasione per consolidare le relazioni tra i nostri Paesi. Ulteriori dettagli sulla visita saranno forniti al più presto. Ci prepariamo a dare il benvenuto al re e alla regina: Ravenna è felice e orgogliosa di accogliervi".

Sulla visita dei reali inglesi interviene anche l’assessore al turismo Giacomo Costantini. "È un’occasione storica per Ravenna - assicura - e credo possa essere un’occasione importante anche dal punto di vista turistico. Mi sono già attivato con i colleghi di Apt Romagna. Le tappe del loro viaggio, Ravenna e Roma, rappresentano un percorso che può essere emulato, bisogna rilanciare questo fatto. Tutti i turisti stranieri in visita nel nostro Paese ragionano per tappe e dobbiamo mostrare loro come Ravenna e Roma insieme funzionano, e di visitatori nell’anno del Giubileo ne arriveranno tanti. La città li accoglierà con la sua bellezza e le sue suggestioni". Nel 2000, in occasione del precedente Giubileo, era stata la regina Elisabetta, accompagnata dal principe di Edimburgo, a visitare la Santa Sede e l’Italia.