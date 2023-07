La visita di Figliuolo "Bisogna fare presto" Il sindaco de Pascale: ci ha rassicurati

"È stato un incontro positivo e concreto, durante il quale ci siamo sentiti molto rassicurati dalle parole del commissario Figliuolo". Così il sindaco di Ravenna e presidente della Provincia, Michele de Pascale, commenta l’esito del primo vertice operativo, con il commissario alla ricostruzione post alluvione, ieri a Ravenna. Tanti i temi sul tavolo: risolvere, prima dell’autunno, le numerose situazioni di emergenza abitativa; riaprire in sicurezza tutte le scuole a settembre; far ripartire in tempi rapidi le attività delle imprese artigianali e industriali e del comparto agricolo fino alla risoluzione dei problemi di strade e infrastrutture. Sono queste alcune delle richieste presentate ieri nel palazzo della Provincia dai 18 sindaci del Ravennate. Al tavolo erano presenti anche il prefetto Castrese De Rosa e la vice presidente della Regione, Irene Priolo. Nel suo breve intervento dopo l’incontro coi primi cittadini, Figliuolo ha detto che la priorità è "fare presto per mettere in sicurezza il territorio: le indicazioni dei sindaci vanno tutte in questa direzione. Poi, in un discorso prospettico, con nuovi paradigmi più rispondenti ai cambiamenti climatici, la messa in sicurezza dei fiumi, della viabilità e poi la ricostruzione".

Un ragionamento affrontato anche da de Pascale, quando ha dichiarato che "per noi molto importante è l’obiettivo di creare al più presto un team di lavoro con le migliori capacità e competenze del territorio, in relazione con le zone colpite, per realizzare un piano in grado di aumentare la sicurezza del territorio, per poterlo ricostruire meglio e in modo molto più sicuro di prima". Tornando al commissario Figliuolo, per lui "non c’è cesura fra emergenza e ricostruzione, adesso siamo in una fase di transizione, stiamo facendo il passaggio di consegne con la Protezione civile, sarà una cosa veloce ed ordinata per poi iniziare l’attività". Per avere un’idea più chiara della situazione, Figliuolo ha sorvolato in elicottero il territorio colpito. C’è chi ha avanzato dubbi sulla frequenza della presenza fisica del commissario in Romagna. "Io – ha precisato – sarò molto aderente al territorio. Avremo una struttura di 60 persone, ma oggi abbiamo strumenti elettronici e telematici che ci danno la possibilità di essere in costante contatto. Lo faremo già venerdì (domani, ndr) con una riunione dei tecnici, dove definiremo bene il tema della somma urgenza e cominceremo a definire il perimetro dei ruoli e della responsabilità dei subcommissari".

De Pascale ha riportato al generale Figliuolo quanto emerso durante le assemblee coi cittadini. "A cominciare dalla richiesta di procedure celeri e trasparenti per gli indennizzi, che per noi sono la priorità assoluta: c’è bisogno di ricevere subito le risorse da poter distribuire alle famiglie, alle imprese e al mondo agricolo. Dobbiamo costruire procedure veloci, tutto all’insegna della trasparenza, perché le risorse vadano a chi veramente ha avuto danni".

Vanno poi aiutati i Comuni, "soprattutto i più piccoli", per dare "massima continuità e celerità alle opere che stiamo facendo in somma urgenza di messa in sicurezza del territorio". "L’Emilia-Romagna richiede, per stile e consuetudine, velocità, ma anche di fare le cose fatte bene", è la posizione di Priolo. In elicottero Figliuolo ha poi raggiunto e visitato l’azienda Unigrà a Conselice, messa in ginocchio dall’alluvione.

Luca Bertaccini