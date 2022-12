di Nevio Spadoni

Un nuovo anno è alle porte e, coi consueti auguri, confidiamo in un 2023 migliore. Per l’appunto Giacomo Leopardi in un ‘Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passegere’, brevissimo dialogo composto nel 1832 ed inserito nella seconda edizione delle ‘Operette morali’, si chiedeva: "Credete che sarà felice quest’anno nuovo?". Concludendo che la vita bella è sempre quella che non c’è ancora e che quindi ci aspettiamo dal futuro. Ci lasciamo alle spalle tutto ciò che è successo nel passato 2022, di bene e di male, e ci affacciamo al nuovo anno sempre con la fiducia che sia migliore. Ogni riferimento all’anno passato direi che è superfluo: sappiamo infatti che la pace è costantemente minata da guerre e conosciamo, guardando fuori dal nostro recinto, quali situazioni ci sono nel mondo: di fame, carestie, devastazioni ambientali e quant’altro. Ma tralasciando ogni possibile conosciuta analisi sociologica e volendo limitare le considerazioni alla nostra realtà, direi che ancora è presente la preoccupazione per quella pandemia che ci ha assillato per alcuni anni.

La verità è che la chiusura forzata per tanto tempo causata dal covid, ha influito negativamente anche sull’animo delle persone, sia per i lutti, sia per i disagi subiti. E ora i problemi conseguenti alla guerra in Ucraina si accompagnano a legittime preoccupazioni per il domani. Sono finiti i tempi, e limitiamo il discorso al Dopoguerra qui da noi, dove lo stato di povertà e non di miseria, garantiva comunque una vita se non felice, però pervasa di ottimismo e fiducia in una ricostruzione. Forse c’è da rimpiangere quel tempo dove comunque, specie in campagna, lo spirito di solidarietà si viveva concretamente e certamente mancava quell’assillante bombardamento quotidiano di notizie luttuose determinato dalla società ‘liquida’ odierna coi suoi mezzi di comunicazione.

Non si vuole negare l’importanza ed utilità di tali mezzi a disposizione, ma mi sento di sottolineare la distinzione che già Pier Paolo Pasolini ebbe a fare fra sviluppo e progresso. La parola progresso infatti vuole marcare soprattutto la "ricchezza di umanità". Ma la speranza di una crescita in tal senso vogliamo che animi il 2023, e concludo con una esortazione del filosofo e teologo Italo Mancini: "Rimanere fedeli al mondo a dispetto di tutte le sofferenze che ci presenta".