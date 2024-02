‘La vita davanti a sé’ alla biblioteca Trisi

Oggi alle 17.30, alla biblioteca ‘Trisi’ di Lugo, c’è l’incontro con il gruppo di lettura ‘Libriamoci’. Si parlerà del libro di Romain Gary ‘La vita davanti a sé’. Gary, pseudonimo di Romain Kacev, nacque nel 1914. Lituano di nascita, nel 1928 si trasferì a Parigi. A trent’anni, Gary è un eroe di guerra. Momo è un ragazzino di 10 anni o forse 14, non lo sa di preciso. E non sa niente neanche della sua vera famiglia. Vive in un condominio fatiscente insieme ad altri miserabili, accudito da Madame Rosa. È un’ebrea sopravvissuta ai campi di concentramento che cerca di fare da madre a bimbi dimenticati frutto del disonore.