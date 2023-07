La vita dei pescatori tra racconti e video

Si mangia e si sta insieme. Stasera alle 21 è in programma un’altra serata nel Borgomarina: una ’Chiacchierata fra pescatori’ con racconti di mare insieme a Luciano Sartini e Bruno Penso, che hanno dedicato la loro vita alla pesca e porteranno racconti di vita vissuta. Con loro anche Gianluca Nanni, film-maker cervese che mostrerà alcuni video da lui realizzati che portano il ricordo di Enzo Penso e dello storico peschereccio Canavin, e che propongono anche alcune pillole che ritraggono i fratelli Enzo e Bruno Penso mentre raccontano la pesca. Il 13 luglio il programma continuerà con la chiacchierata ’Ambiente, biodiversità, cultura e pesca: il valore ecologico dei sistemi costieri e lagunari dell’Emilia Romagna’ con Mattia Lanzoni, docente dell’Università di Ferrara.

Il 20 luglio l’ospite sarà invece Giuseppe Pomicetti, presidente del Parco della Salina di Cervia, che racconterà ’La produzione del sale nel rispetto dell’ambiente’. Infine l’ultimo appuntamento di luglio, il 27, è con Alessio Bonaldo, veterinario del Centro di biologia marina di Cesenatico, che parlerà di ’Pesca e acquacoltura a Cervia: l’evoluzione del rapporto fra l’uomo e il mare, fra tradizione e innovazione’.

Le iniziative sono organizzate dalla Cooperativa Pescatori Luigi Penso di Cervia e rientrano nell’ampio programma messo a punto per l’estate nel Borgomarina. Il cuore dell’animo marinaro di Cervia infatti si risveglia con le serate del mercato del pesce, il martedì e il giovedì, dove all’intento gastronomico e di ristoro si unisce l’intrattenimento. In particolare il giovedì dalle 21 il mercatino si trasforma in un salotto con racconti e considerazioni su temi legati alla pesca, all’acquacoltura e al mare. Gli appuntamenti, partiti a giugno, dopo il mese di luglio proseguiranno anche nei giovedì di agosto.

Per chi vuole cenare si inizia alle 19.