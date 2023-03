La vita di Romolo Gessi, Garibaldi d’Africa

di GIan Carlo Stella Lunedì 9 luglio 1877 giunse al sindaco di Ravenna una lettera di Romolo Gessi che, affermando essere un suo cittadino, chiedeva un sussidio per una spedizione in Africa. Gessi reiterò la richiesta il 20 agosto. L’influente suggeritore occulto era Pellegrino Matteucci - che doveva accompagnarlo in Africa - che proprio in quei giorni fece pubblicare dall’amico direttore de “Il Ravennate”, una lettera dove spiegava chi era Gessi. Il Comune accertò che l’ultimo Gessi era nato in città nel 1785, ma comunque il Consiglio di Giunta deliberò il 7 settembre 1877 di "dare un sussidio al Gessi quando venga accertato di essere egli cittadino di Ravenna", e la mozione approvata con 22 voti favorevoli ed 1 contrario. Giunse a Ravenna il 15 settembre 1877. ’Il Ravennate’ del 18 pubblicò che egli aveva "dato convincenti prove", ed il 28 rendeva noto che la Giunta aveva accertato "la sua cittadinanza ravennate", percui si concesse un sussidio di 250 lire (circa 1.000 euro attuali). La dinamica appare lineare, ma le carte narrano tutt’altro, ovvero che l’Atto di Giunta deliberò il sussidio già il 7 settembre 1877 perché "il sullodato Gessi nacque realmente a Ravenna", saltando così il paletto posto la sera...