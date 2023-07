La vita è un cerchio, in musica Ecco la Classica Orchestra Afrobeat

Stasera , alle 21 al teatro Alighieri di Ravenna, la Classica Orchestra Afrobeat propone lo spettacolo ‘Circles’, con scenografie e installazioni della Mutoid Waste Company. In costumi creati per l’occasione e sfoggiando gioielli artigianali ricavati da vecchi strumenti musicali, l’irriverente e gioiosa orchestra inviteà la platea alla riflessione su economia circolare, upcycling e sostenibilità.

Con un organico in bilico fra barocco e contemporaneo, la Classica Orchestra Afrobeat si fa voce di un possibile futuro prossimo in cui l’umanità accetti di essere parte di quel movimento a spirale che solo può garantire la sostenibilità della nostra presenza sul pianeta. L’orchestra è composta da quattordici musicisti di estrazione mista – classica, barocca, popolare… – e, con la direzione di Marco Zanotti, abita un territorio di confine dove sonorità e peculiarità espressive degli strumenti della tradizione colta europea si mescolano a percussioni, canti e poliritmie africani. Il disco di esordio dell’ensemble, uscito nel 2011, è un sentito omaggio a Fela Kuti con la partecipazione di Seun Kuti e Oghene Kologbo. Dopo la presenza al Glastonbury Festival, arriva il secondo album ’Regard sur le passé’ (2014), che racconta l’epica dell’ultimo imperatore d’Africa, ospiti in scena Sekouba Bambino e Baba Sissoko. Dopo ’Polyphonie’ (2017), concept-album ispirato alla foresta e al canto dei pigmei, ’Circles’ è il nuovo approdo della Classica Orchestra Afrobeat.

La Mutoid Waste Company è un gruppo di scultori e performers fondato da Joe Rush e Robin Cooke nella zona di Shepherds Bush, Londra. Nel 1989 lasciano l’Inghilterra e iniziano una tournée in Europa con tappe ad Amsterdam, Berlino, Parigi e Barcellona. Nell’estate del ’90, su invito del Festival dei Teatri, arrivano a Santarcangelo di Romagna. La loro presenza diventa progressivamente stabile, con la creazione di un villaggio artistico presso una vecchia cava lungo il fiume Marecchia. A Mutonia, come la comunità è stata battezzata, la Mutoid Waste Company continua tuttora a svolgere attività performative e visuali a difesa del libero arbitrio e del recupero creativo del rapporto fra uomo e natura in un’ottica post-industriale.

Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org.

Biglietti: posto unico numerato 15 euro (ridotto 12 euro); under 18: 5 euro