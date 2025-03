La vita romanzata di Cordula Poletti

Per il mese di marzo la Domus dei Tappeti di Pietra diventa un salotto letterario in cui, attraverso una serie di visite tematiche ad uno dei più importanti siti archeologici del territorio, di settimana in settimana è possibile unire l’esperienza della conoscenza e la memoria di diverse epoche al dialogo con autrici ed autori che indagano, con metodi differenti, sulla ricchezza e la complessità dell’umanità.

Gli incontri, ad ingresso libero, della durata di un’ora, sono preceduti, alle ore 15.30, da una visita tematica ispirata ai soggetti presenti nei mosaici della Domus dei Tappeti di Pietra compresa nel biglietto di ingresso al sito archeologico.

La rassegna si apre oggi alle ore 16 con Alessandra Cenni che presenta il libto ‘Passioni e altre

catastrofi. Vita romanzata di Cordula Poletti’ (Castelvecchi Editore) in dialogo con Ilaria Cerioli.