La vittoria di Schlein "Ricollegare sinistra e popolo Pd"

Vasco Errani è certamente uno dei protagonisti della vita politica locale e nazionale. Fin dall’inizio ha sostenuto Elly Schlein.

Errani, da dove sono arrivati i voti che hanno consentito a Elly Schlein di recuperare, a livello nazionale, quasi il 20% di consensi dopo il voto dei circoli?

"Sono convinto che provengano da elettori che hanno riconosciuto in Elly una proposta di cambiamento. Molti di quei voti vengono dal popolo della sinistra che ha vissuto nel disagio e che ha scommesso sul cambiamento. Io stesso ho motivato il mio sostegno sulla sua capacità di ricollegare il popolo Pd alla sinistra. È iniziato un percorso che non va deluso. Bisogna continuare a dare al nuovo Pd la capacità di rappresentare l’alternativa vera alla destra".

Come verranno impostati i rapporti tra Schlein e Bonaccini, considerato che il Pd resta in crisi perchè 1 milioni di votanti alle primarie non sono tantissimi?

"Credo che, in ogni caso, sia un risultato positivo. Queste primarie si sono svolte nel contesto della crisi del Pd e della sinistra, in generale, con la conferma alle Regionali di una destra forte. Se consideriamo tutto questo, si tratta di un risultato positivo. Le dichiarazioni di Bonaccini domenica sera, sono state importanti e questo conferma la mia stima per lui. È corretto dire che tutte e tutti dobbiamo lavorare per costruire il percorso del nuovo Pd. Dobbiamo affrontare il tema della situazione internazionale che è delicatissima, i temi sociali, una vera riforma fiscale progressiva ed equa su tutte le forme di ricchezza e non solo sul lavoro, la transizione energetica, la qualità del lavoro e l’equa retribuzione. Dobbiamo portare il tutto a una nuova sintesi. E tutti devono partecipare a questa fase".

Ravenna è una delle poche realtà dove il risultato dei circoli (66%) e quello alle primarie (60%) sono rimasti allineati con una doppia vittoria di Bonaccini. Come lo spiega? "Non è accaduto solo a Ravenna, ma anche in altre località. Non bisogna leggere il dato come se fossimo davanti allo scontro tra due partiti diversi. Questa è una fase nuova dove bisogna guardare avanti con temi nuovi. Nel nostro Paese c’è una grande domanda di ‘politica’, di quella che risolve i problemi dei cittadini".

Un Pd ‘più a sinistra’ influenzerà anche le scelte a livello locale?

"Il lavoro che dobbiamo fare riguarda tutti i territori. A Ravenna la dialettica, anche quando partiva da posizioni differenti, ha sempre portato a risultati positivi. Nella nostra città abbiamo davanti sfide grandi, come la transizione energetica. Sono certo che ci saranno le condizioni per una sintesi avanzata su questi temi".

lo. tazz.