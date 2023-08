La vocalist CarlottaVoice al Bagno Lucciola

Appuntamento da non perdere questa sera, al tradizionale “Ballo scalza” del venerdì al Bagno Lucciola di Marina di Ravenna. Ad animare la serata in pedana saranno infatti due nomi di prima grandezza del panorama romagnolo. Oltre al dj Robert-Eno, uno degli ospiti più illustri dell’estate del “Ballo scalza” (coadiuvato in consolle dal residente dj Checco Tassinari e da Angelo AMC in piscina), sarà della serata Carlotta Savorelli, cioè CarlottaVoice. Inizio 22.30.