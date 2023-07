La voce ‘black’ di Fausto Leali stasera a Monte Brullo

La rassegna ‘ Cena & concerto’ di Monte Brullo di Faenza prosegue stasera con lo spettacolo di Fausto Leali. La direzione artistica è a cura di Monte Brullo e Casa della Musica.

Fausto Leali è un cantautore italiano contraddistinto da una vocalità caratteristica che gli fruttò una grande popolarità.

Tra i suoi più grandi successi si distinguono ’A chi’ (1967), ’Deborah’ (1968), ’Angeli negri’ (1968), ’Un’ora fa’ (1969), ’Io camminerò’ (1976), ’Io amo’ (1987), Mi manchi’ (1988).

Fra i riconoscimenti nazionali ricordiamo soprattutto la vittoria al festival di Sanremo del 1989, con il brano ‘Ti lascerò’ cantato in coppia con Anna Oxa (inoltre, i due proporranno insieme all’Eurovision Song Contest la canzone ’Avrei voluto’) oltre al Premio Lunezia 2016, per la capacità di valorizzare le qualità musical-letterarie delle canzoni attraverso il talento interpretativo.

Per informazioni e prenotazioni per tavolo e cena per la serata si possono contattare i numeri 338-8811963 e 349.4461825