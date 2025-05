La ‘voce’ del calcio negli anni 80-90

Maurizio Miserocchi è il candidato sindaco della lista civica Ravenna al Centro. Nato a Ravenna la vigilia di Natale del 1952, abita a Fornace Zarattini, è sposato, ha una figlia e due nipoti. Diplomato geometra e laureato in Sociologia a Urbino, è stato funzionario del Comune di Ravenna fino alla pensione, nel 2017. Giornalista pubblicista dal 1981, ha lavorato per radio e carta stampata. Negli anni 80-90 è stato la ‘voce’ del calcio ravennate per le radiocronache. Dal ’91 al ’93 è stato l’addetto stampa, e poi anche il responsabile delle relazioni esterne, del Ravenna di Corvetta, proprio nel periodo della doppia promozione dalla C2 alla B.