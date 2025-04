La voce dell’Appennino

Alle 18, alla Feltrinelli di via Diaz a Ravenna, incontro con lo scrittore Cristiano Cavina, di Casola Valsenio. Cavina presenterà il suo libro ’Tropico del fango’, in dialogo con Alberto Mazzotti. "Il tropico del fango è la nuova latitudine in cui ci siamo ritrovati a vivere in Romagna – spiega l’autore – . Ma su questa terra che i nostri antenati si sono inventati da una palude o togliendola alle foreste dell’Appennino, ci sta un mucchio di gente che a star zitta non è capace e con il cuore spezzato, ci canta sopra, anche solo per il gusto di ridere in faccia alla morte e alla sventura".

Cristiano Cavina, amatissimo scrittore e voce della Romagna sconvolta da tre alluvioni colossali, racconta quello che ha vissuto. "Ho scritto questi testi con la casa ancora mezza allagata, i salvagenti di sicurezza legati sul tetto, e la gente intorno che aveva perso tutto. Un vicino anche la vita. Non sono racconti, non sono reportage. C’ho messo quello che vedevo, andando con mio figlio ad aiutare dopo aver ripulito casa nostra. Io sono nato a Casola Valsenio, negli Appennini, dove letteralmente sono venute giù le montagne ed era rimasta solo la strada per andarci. Per un giorno intero non ho saputo se mia mamma era viva o morta. Era viva. Aveva creato un rifugio di emergenza per galline profughe. Io non sono un giornalista. Sono un narratore. Non mi interessano tanto i fatti in sé, quanto cosa accade agli esseri umani che ne sono travolti. Non come franano le montagne o si allagano i quartieri, ma come franano – o non franano – le persone, come si allagano le loro vite e come riescono a non affondare. E anche con queste parole, ho cercato di fare quello che da sempre tento: salvare mondi che rischiano di scomparire".