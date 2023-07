La voce di Breanna Barbara sulla spiaggia di Marina

La sua canzone “Nothin’ but your Lovin’” ha fatto da colonna sonora alla campagna pubblicitaria Love Chain New York di Dior. Breanna Barbara - alle 21.30 all’Hana-Bi in viale della Pace 452G a Marina di Ravenna - scrive canzoni che fanno danzare l’anima, canzoni che ti fanno chiedere quante vite hai passato. Attraverso il suo vagabondare per la Terra, ha tracciato una mappa costellata di spilli, fili e schemi. Ecco ad esempio uno schema che ripercorre da Sant’Agostino a New Orleans, a New York City, annodando i luoghi in cui ha vissuto. Un’altro gira intorno ai regni della Scandinavia e poi, più in basso, lega le montagne della Svizzera, attraverso le spiagge dell’Italia, fino ai monumenti di Parigi. Il suo primo album, “Mirage Dreams”, registrato con Andrija Tokic, ha ricevuto le lodi di V Magazine (“la sua voce di quarzo fumoso è una su un milione”), Bandcamp e Action Bronson che l’ha invitata a esibirsi nel suo talk show Viceland The Untitled Action. Bronson Show. Ingresso libero allo show di stasera.