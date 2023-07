La voce di Donà incendia l’Arena Sul palco col suo album ’deSidera’

Quella di Cristina Donà - sul palco questa sera all’Arena delle balle di paglia, a Cotignola - è una carriera iniziata negli anni ’90. Nel corso del tempo l’artista si è affermata come una delle voci più originali del panorama musicale italiano (il debutto, ’Tregua’, è del 1997). Vanta collaborazione con Afterhours, Robert Wyatt, l’attrice Isabella Ragonese e Irene Grandi. Stasera, a partire dalle 21.30, proporrà alcuni estratti dal suo ’deSidera’, uscito nel 2021, oltre a brani di repertorio. Alle 23 suonerà l’ex Pan del Diavolo Alessandro Alosi. Alla stessa ora, nel Terrazzo sull’albero del Villaggio Vitalba, ’The dark side of the arena’, a cura di 12 Pollici Social Club.

Il programma completo della manifestazione è consultabile su www.primolacotignola.it (possibilità di cenare a partire dalle 19.30; ingresso Arena 5 euro).