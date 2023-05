La zappa, un arnese ormai in disuso

e a stag con i fré e a sap l’ort" (Io sto con i frati e zappo l’orto) diceva uno che voleva restare fuori da ogni discussione o da situazioni compromettenti. Forse il riferimento è ai tempi in cui chi era inseguito da sicari o dalla legge poteva trovare un rifugio sicuro nelle chiese e nei conventi. Il detto riporta l’attenzione anche sulla zappa, arnese oramai in disuso: oggi il lavoro è affidato a mezzi meccanici meno faticosi e più efficaci. Ma quanto sarebbe utile l’uso della zappa in questi momenti per tracciare fossi di scolo nei campi più ripidi, rischiosi per i mezzi meccanici. Però non si tratta solo di riprendere in mano la zappa perché la rete dei fossi di scolo seguiva regole dettate dall’esperienza di generazioni trasmesse da padre in figlio.