La Zls ora diventa operativa. Sgravi e aiuti per le imprese

Diventa operativa la Zona logistica semplificata legata al Porto di Ravenna e che investe ampie aree dell’intera regione Emilia-Romagna. Che significa meno burocrazia, incentivi economici e sgravi fiscali (credito d’imposta pari a 80 milioni) a tutte le imprese dell’Emilia-Romagna con sede nell’area Zls che hanno o attiveranno delle relazioni con il sistema portuale di Ravenna. È stato infatti varato il 9 gennaio scorso il Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri – di prossima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale - che istituisce, sulla scorta del Dpcm 40/2024, il Comitato di indirizzo, organo fondamentale per l’avvio e l’operatività della Zona logistica semplificata, che però parte orfano della presenza delle Camere di commercio e la cui assenza andrà colmata. La Zls avrà un’estensione di 4.563 ettari e unirà il porto di Ravenna, centro del sistema, con i nodi intermodali regionali e le aree produttive commerciali identificate secondo criteri di collegamento economico-funzionale con il contesto portuale. La Zls dell’Emilia-Romagna coinvolgerà 11 nodi intermodali da Ravenna a Piacenza, 25 aree produttive, 9 province (Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini) e 28 Comuni (Argenta, Bagnacavallo, Bentivoglio, Bondeno, Casalgrande, Cesena, Codigoro, Concordia sulla Secchia, Conselice, Cotignola, Faenza, Ferrara, Fontevivo, Forlì, Forlimpopoli, Guastalla, Imola, Lugo, Mirandola, Misano Adriatico, Modena, Ostellato, Piacenza, Ravenna, Reggiolo, Rimini, Rubiera, San Giorgio di Piano).

Le imprese che fanno parte della Zls, quelle già presenti o le nuove, beneficeranno di una serie di facilitazioni come semplificazioni amministrative, incentivi economici e sgravi fiscali. Le agevolazioni previste nel "pacchetto localizzativo" saranno condizionate allo sviluppo o l’attivazione delle relazioni con il sistema portuale di Ravenna. Resta da chiarire la tempistica e le regole per l’ottenimento da parte dei privati del credito d’imposta di 80 milioni per gli investimenti realizzati. Così come non mancano alcune problematiche operative. Ad esempio, nel Comitato di indirizzo, in cui siedono vari soggetti tra cui rappresentati degli enti locali, l’autorità portuale e il presidente della Regione, come fa rilevare il presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna Giorgio Guberti, non vi è alcun rappresentante delle Camere di commercio. "Lavoreremo unitamente a Unioncamere nazionale e regionale e ai rappresentanti istituzionali e di governo, affinché sia inserito a breve", spiega Giorgio Guberti. E su questi fronte la Cdc ha il pieno appoggio dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla che ha assicurato il suo impegno affinché il Dpcm sia integrato e preveda una rappresentanza camerale. Dalla ZLS scaturiscono grandi opportunità di sviluppo, di crescita , di investimenti con importanti ritorni economici per le imprese per economia e per il lavoro. Per non parlare di grandi opportunità sotto il profilo di accelerazione delle infrastrutture. In Veneto, per esempio, dove è già operativa la Zls Porto di Venezia Rodigino.