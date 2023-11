La zona Bassette nel mirino: "Sosta selvaggia e aree degradate"

Sosta selvaggia, degrado in alcune zone e mancanza dei servizi necessari agli autisti che devono assolvere alle soste obbligatorie per legge. Sono le critiche che Confartigianato e Cna muovono all’area artigianale alle Bassette, elencate in una lettera firmata da entrambe le associazioni e che è stata inviata all’amministrazione comunale nei giorni scorsi. "Già nel mese di luglio 2022 avevamo portato all’attenzione dell’amministrazione comunale lo stato in cui versa l’area artigianale Bassette – si legge nella lettera –. Ci riferiamo in primo luogo alla sosta selvaggia dei semirimorchi in stalli previsti per le autovetture, in particolare nei parcheggi a sud della zona Bassette (area compresa fra via Maria Bassi e via Luciano Lama), che rendono impossibile il regolare parcheggio delle auto e creano problemi alla viabilità per la loro movimentazione. Un conto è usufruire di aree di sosta specifiche, altra cosa utilizzare quelle progettate e realizzate per le autovetture. Si tratta in larga parte di semirimorchi delle imprese che utilizzano il traghetto Ravenna-Catania che non riescono a collocare tali veicoli in quell’area dedicata". Le due associazioni poi proseguono dicendo che "l’area attualmente esistente in via Negrini dietro alla mensa gestita da Camst è insufficiente e occupata da semirimorchi per periodi lunghi. Alcuni di questi sono in evidente stato di abbandono, rendendo così difficiltoso se non impossibile il parcheggio ai mezzi di quegli autisti che si avvalgono del servizio mensa o che intendono fruire del periodo di riposo". C’è poi l’area verde, "da troppo tempo (per non dire da sempre) senza manutenzione alcuna, con erba alta che è ricettacolo di topi che infestano le zone circostanti. Da anni abbiamo segnalato lo stato di incuria di quest’area, che era stata piantumata ma che a causa della mancanza di irrigazione e manutenzione ha visto seccarsi tutti gli alberelli messi a dimora".

Per risolvere questi problemi le due associazioni considerano prioritarie "l’individuazione di un’area per la sosta e il deposito dei semirimorchi, la manutenzione dell’area verde, l’installazione di bagni pubblici a servizio degli autisti che devono fermarsi per assolvere agli obblighi dei tempi di guida e di riposo e la verifica periodica del decoro delle aree pubbliche e del loro eventuale utilizzo improprio". Inoltre "occorre realizzare uno standard elevato dell’area Bassette – aggiungono le due associazioni – anche in vista del futuro sviluppo che avrà Ravenna con l’istituzione della Zona logistica semplificata".