La zona del Silenzio. Un’area da proteggere dai rumori del mondo spesso profanata

La tomba di Dante, bella o brutta che sia, doveva ’essere isolata in senso assoluto da ogni diretto e indiretto contatto con la nostra affannante ed affannosa età’. Per questo motivo venne istituita attorno alla tomba la ’Zona del silenzio’ per creare un’area di pace e di tranquillità. Occorrerebbe troppo spazio per ricostruire tutti i passaggi che portarono alla realizzazione della Zona e ne cito solamente due importanti. Il primo fu la rimozione del monumento a Garibaldi che all’epoca era di fronte alla chiesa di San Francesco. Il secondo fu la realizzazione di un portico, che ancora oggi si vede nel giardinetto a fianco di Casa Oriani, utilizzando i marmi che un tempo erano posti in uno dei chiostri del monastero di Santa Maria in Porto. La Zona del silenzio fu solennemente inaugurata nel settembre del 1936. Prima di quella data non esisteva nessun divieto di circolazione e pertanto le vie intitolate a Dante e a Guido Novello erano aperte al traffico rumoroso di tutti i veicoli, compresi i cavalli che lungo il percorso lasciavano le loro ’tracce nauseabonde’. Troppo rumore (e fetore), dunque, intorno alla Tomba del Poeta e per questo motivo arrivò dall’America una curiosa offerta: realizzare una pavimentazione in legno attorno al tempietto del Morigia per attenuare il rumore dei veicoli e così, come scrisse Muratori, ’il gran dormiente riceverà meno sussulti dall’improntitudine della piccola vita d’ogni giorno’. Come spesso succede, però, non se ne fece nulla. Difficile, se non impossibile, proteggere la zona dai rumori del mondo e anche dopo l’istituzione della ’Zona del silenzio’ si levarono voci per denunciare la profanazione e il poco rispetto per un luogo dove la gente passava, fumava, mangiava, faceva all’amore (sì, fu denunciato anche questo!) e, come ciliegina sulla torta, veniva ricordato perfino lo scrosciare dell’acqua di un gabinetto di decenza collocato a pochi metri in una casa di fronte.

Poi arrivarono i custodi, con tanto di divisa e berretto con la visiera sulla quale si leggeva la scritta ’Custode’ e quelle presenze conferivano al luogo un’aria di sacralità. E qui bisogna necessariamente fare il nome di Antonio Fusconi, capostipite di una generazione di sentinelle al servizio di Dante. Giorni fa una nostra lettrice ha fatto notare che spesso viene ricordato Fusconi e mai viene fatto il nome di Sergio Bianchi, l’ultimo vero custode. La ragione è molto semplice: Fusconi ha custodito la tomba per 45 anni (’46 anni meno quattro mesi’ come diceva con orgoglio) e durante il suo servizio si è ritagliato solamente quindici giorni di ferie. Ha dedicato tutta la sua vita a Dante, considerando il suo lavoro una vera missione e rinunciando perfino a farsi una famiglia. Tutta una vita consacrata a Dante. Segnalateci un altro personaggio con un curriculum del genere e lo sbattiamo subito in prima pagina.

Nel 1965 al ’mitico’ Fusconi subentrò Corinto Cavallari che, in una famosa intervista di Sergio Zavoli, dichiarò che pur rispettando il suo predecessore non avrebbe seguito le sue orme e che lui le ferie le avrebbe godute perché ’Dante è Dante e ai miei diritti non rinuncio’. Sono passati tanti anni e la figura del ’custode’ è scomparsa ma molti i ravennati ricordano ancora quei signori in divisa che cercavano di insegnare alla gente le buone regole dell’educazione e del vivere civile.

Franco Gàbici