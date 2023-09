La zona verde raddoppia. Il progetto in via Leopardi. Inizio lavori previsto in autunno

Inizieranno in autunno i lavori per raddoppiare l’area verde di via Leopardi. La zona è il quartiere residenziale di via Vicoli, un’area popolosa e ricca di servizi. Qui il parco di via Leopardi passerà dagli attuali 19mila metri quadri a 31mila, a cui si somma inoltre la piantumazione di circa una settantina di nuovi alberi e la creazione di nuovi percorsi per godersi questo spazio e l’aria aperta.

I lavori, per un importo pari a 167mila euro in totale, sono stati aggiudicati nei giorni scorsi con una gara d’appalto alla ditta Deltambiente società cooperativa agricola e il loro avvio è previsto a breve, nei prossimi mesi. La stima del Comune, infatti, prevede la partenza del cantiere in autunno.

Il progetto prevede l’ampliamento della zona verde tra le vie Leopardi e Vicoli con un intevento di riqualificazione che comprende anche la realizzazione di un percorso pedonale in calcestruzzo, che sarà largo due metri e mezzo e ben illuminato. Sarà inoltre completamente riallestita l’area di sgambamento per i cani.

Il progetto definitivo era stato approvato dalla giunta comunale già alla fine del 2021, poi alcune vicissitudini hanno allungato i tempi rispetto al previsto: da Palazzo Merlato spiegano che infatti è stato necessario riapprovarlo a novembre dell’anno scorso perché nel frattempo i prezzi per le opere pubbliche sono stati ritoccati con un decreto regionale, seguendo i rialzi generalizzati avvenuti negli ultimi anni: da qui la necessità di rifare i conti.

"L’intervento muoverà dal raccordo e dall’integrazione con il giardino comunale adiacente – scriveva il Comune già allora, descrivendo nel dettaglio il progetto, che nel frattempo non è cambiato –; saranno adeguati e completati i collegamenti ciclo-pedonali, rinnovati gli arredi, tombato il fosso stradale lungo via Vicoli con inserimento di un sistema di drenaggio, nonché piantate le alberature, parte delle quali anche nell’area di sgambamento dei cani, che saranno irrigate tramite un impianto a goccia che ne garantirà l’attecchimento e la crescita". A differenza di quanto era stato dichiarato a dicembre 2021, gli alberi che verranno piantumati non saranno 82 ma circa una settantina.

Da Palazzo Merlato spiegano che l’obiettivo di questo progetto è quello di completare la cintura verde che circonda la città di Ravenna, in modo da aumentare il patrimonio di alberi e parchi rendendo questi spazi anche più fruibili da parte dei cittadini.

sa.ser.