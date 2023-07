"L’abbiamo scampata" Lavezzola omaggia i volontari

Ad ospitarla doveva essere il Centro sportivo ‘Erika’ di via dei Carracci, ma le previsioni meteo, che non escludevano la possibilità di temporali, hanno indotto gli organizzatori a ‘trasferirsi’ nella vicina sala polivalente ‘New Petrol’. Stiamo parlando di ‘LOVEzzola – a l’avè scampeda!’ (l’abbiamo scampata, ndr), lodevole iniziativa dedicata a tutti i volontari che, nei drammatici giorni dell’alluvione e alla luce della concreta possibilità che il ‘mare d’acqua’ potesse invadere anche la frazione, hanno fornito il loro prezioso contributo. In un primo momento erano infatti scesi in campo, in una vera e propria corsa contro il tempo, in occasione della posa di migliaia di sacchi di sabbia lungo l’argine del Destra Reno (a poche centinaia di metri dalla via Selice) per cercare di arginare la fuoriuscita dell’acqua, mentre nei giorni successivi, grazie al prodigarsi di imprenditori locali, vigili del fuoco, agricoltori e contoterzisti, avevano allestito (in questo caso presso il ponte della Bastia e a Villa Pianta di Alfonsine) alcune decine di motopompe per ‘alleggerire’ la portata dei canali ‘Zaniolo’ e ‘Destra Reno’, immettendo milioni di litri di acqua rispettivamente nei fiumi Reno e Santerno. Durante l’evento di venerdì tante le persone che si sono sedute attorno a lunghissime tavolate, degustando piadine con salsiccia e cipolla, patatine fritte e torte preparate dagli stessi volontari. Il tutto accompagnato dall’immancabile vino della tradizione di quella Romagna generosa che ‘non molla mai’. La serata è proseguita con la proiezione di foto e di un breve video "per ringraziare la grande generosità dimostrata in qui drammatici giorni da tantissimi piccoli-grandi eroi lavezzolesi". Non sono infine mancate testimonianze ed aneddoti da parte di alcuni degli stessi protagonisti: "Davvero tante e soprattutto intense – ha commentato una volontaria – le emozioni che questa sera abbiamo provato e che ognuno di noi porterà per sempre nel cuore, fieri di far parte di una comunità che ha saputo fare la differenza. Nonostante la serata fosse interamente gratuita, abbiamo raccolto fondi da devolvere a chi ha perso tutto. Questo è per tutti noi motivo di grande orgoglio paesano".

Luigi Scardovi