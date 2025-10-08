"L’abbiamo vinta di carattere. Ma dobbiamo limitare alti e bassi"

D’accordo, siamo soltanto ad inizio campionato ed è impossibile fare analisi, ma la vittoria dell’E-Work con Trieste è molto più importante dei semplici due punti che ha portato.

Le faentine si sono fatte rimontare ben tre volte, mostrando chiaramente di essere ancora un cantiere aperto, ma hanno sempre risposto al meglio, allontanando le avversarie che al massimo sono arrivate sotto di due lunghezze. Un segnale significativo, perché se la pallacanestro di Seletti deve ancora essere metabolizzata dal gruppo, la mentalità è già quella giusta. Poi chiaramente la vittoria è d’oro anche per aver ridotto a 1 i 3 punti di penalizzazione, handicap con cui le faentine dovranno convivere per tutta la stagione. Da applausi è stata la prestazione della finlandese Onnela, che al debutto in Italia ha segnato 24 punti in 34’’ con 9/13 al tiro e 7 rimbalzi catturati.

"Vedo il bicchiere mezzo pieno – sottolinea coach Paolo Seletti - perché affrontavamo una squadra vera che gioca una pallacanestro intensa e simile alla nostra e di conseguenza non siamo mai riusciti a fare troppo la differenza con le nostre caratteristiche. Il divario dei primi tredici minuti quando eravamo sopra di 18 punti non era infatti veritiero. All’inizio Trieste era stordita poi sono venute fuori le sue caratteristiche e siamo stati raggiunti, ma abbiamo sempre retto l’urto, anche quando abbiamo sbagliato ben nove tiri consecutivi da dentro l’area piccola. Due volte ci hanno ripreso, ma abbiamo sempre resistito e siamo stati bravi soprattutto la terza volta a respingerle subito. Inoltre abbiamo sofferto la sua fisicità ed in aggiunta ci sono stati i problemi di falli di Nori e il sopracciglio rotto di Zanetti. Ogni difficoltà l’abbiamo sempre superata e caratterialmente è stato un passo avanti, ma dobbiamo ancora lavorare parecchio per limitare gli alti e bassi".

Massima attenzione dovrà esserci sabato in casa di Vicenza (ore 18.30), crollata inaspettatamente a Treviso e in cerca di un pronto riscatto.

Luca Del Favero