"L’abbordaggio nella notte. Poi ci hanno legato e picchiato"

Una testimonianza senza filtri, che ha riportato ai presenti la cruda realtà, vissuta in prima persona sulla propria pelle, di fatti che noi tutti abbiamo visto in immagini, video e servizi di telegiornali. A raccontare quanto accaduto è stato Carlo Alberto Biasioli, skipper della Morgana, una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. L’incontro è avvenuto lunedì sera al centro civico ‘Pellegrini’ di Conselice, sua città natale, all’interno del Festival della Libertà di Stampa. "Non sono un attivista – ha spiegato – è stata la mia prima missione umanitaria e l’ho fatto, inizialmente, perché avevo le capacità tecniche per navigare". Impegnato nella riparazione dei motori delle varie imbarcazioni della flotta, prima ancora di partire, Biasoli racconta di come fossero sempre controllati da droni che sorvolavano le barche, sub avvistati durante la notte e persone che li riprendevano. Alla fine è arrivata la partenza e Biasioli si è imbarcato come secondo della Morgana. Al largo della Grecia le navi italiane si sono unite a quelle spagnole e tunisine formando una flotta di 44 imbarcazioni. "A quel punto ci hanno attaccato con i droni di notte – ha raccontato –, noi siamo stati colpiti tre volte, sempre all’albero maestro. La mattina ci siamo riparati in acque greche. Sono sicuro che senza le manifestazioni di piazza che ci sono state in nostra difesa in Italia e in Europa, a seguito di questo attacco, Israele ci avrebbe abbordato con molta più ferocia, gli avete dimostrato che oltre un certo limite non si poteva andare".

A Creta il comandante della Morgana ha lasciato l’imbarcazione e Biasioli ha preso il suo posto decidendo di continuare la missione. L’abbordaggio poi è arrivato. "Anche questo di notte e in acque internazionali e di molto, eravamo a 50 miglia dalla costa. Essendo su una barca che batteva bandiera italiana, in pratica, sono stato rapito da militari israeliani in Italia – ha raccontato –. Ci hanno puntato addosso i mitra. Erano ragazzi, non sopra i 30 anni. Avevano dei videomaker professionisti al seguito e, a favore di telecamera, ci hanno offerto cibo e acqua". Una barca della flotta è stata affondata. "Loro hanno fatto i buchi nello scafo – ha detto Biasioli –, per poi filmare il ‘caritatevole’ salvataggio dell’equipaggio". Spente le telecamere, però, "ci hanno lasciato al sole, senza acqua, legati e malmenati, non abbiamo visto un avvocato". Quelle che descrive non erano celle, ma "gabbie nel deserto". "Alla fine – ha raccontato – ci hanno imbarcato in direzione Istanbul con pochi stracci". La commozione ha preso il sopravvento quando ha ricordato che al suo arrivo in Italia una ragazza gli ha regalato un poster fatto durante una delle manifestazioni di piazza, "quelle manifestazioni che non ci hanno fatto sentire soli, che ci hanno sicuramente salvato la vita".

Matteo Bondi