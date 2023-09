Laboratori di Galla & Teo, aperte le iscrizioni

L’associazione culturale Galla & Teo ha aperto le iscrizioni a una nuova stagione dedicata al teatro aperto a tutti, dai bambini di 8 anni agli adulti. Dopo l’esperienza maturata negli oltre vent’anni di attività, i laboratori nati in seno all’associazione continuano a crescere e si preparano ad accogliere nuovi aspiranti attori: gli incontri dedicati ai bambini saranno orientati a scoprire le proprie emozioni e quelle del gruppo, superando le incertezze in un ambiente divertente; i laboratori cominceranno il 19, 20 e 21 ottobre per terminare a maggio 2024.

Ogni percorso avrà come obiettivo finale uno spettacolo originale, ideato con la collaborazione di tutto il gruppo. Oltre agli ormai consolidati laboratori annuali, quest’anno sarà avviato il laboratorio tematico “Risvegli”, dedicato anch’esso agli adolescenti e incentrato su un percorso che unisce espressività e corpo in collaborazione con i membri del collettivo teatrale Spazio A. Per presentare il progetto al pubblico è stata fissata una riunione aperta a genitori, ragazzi e interessati, l’11 ottobre alle 20.30, presso l’ex teatro Zodiaco, a Ravenna in via Mattei 28 (zona Villaggio Anic), sede dei laboratori. Info sul sito www.gallaeteo.org, [email protected].