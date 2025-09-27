Laboratori e ricami ‘Cucitrici’ in azione

Nuove avventure e sorprese per le ‘Cucitrici’ di Voltana in questo nuovo anno: da mesi già impegnate nell’allestimento e nella progettazione degli addobbi per il Natale 2025, hanno raccolto gli stimoli e gli inviti arrivati da più parti e deciso di cimentarsi anche in collaborazioni di volontariato. "Lo scorso anno, nel periodo natalizio – racconta Serena Sassi, insegnante referente per la scuola dell’infanzia ‘Arcobaleno’ di Voltana –, siamo andati con i bambini a visitare le vie del paese per ammirare i bellissimi alberi di Natale realizzati dalle ‘Cucitrici’: da qui l’idea di organizzare laboratori per far conoscere questo fantastico gruppo e il suo lavoro. Le ‘Cucitrici’ sono venute a scuola, diverse volte e hanno realizzato insieme ai bimbi dei vasetti e dei portaposate con materiale di recupero e lana. I piccoli si sono divertiti molto e hanno partecipato con entusiasmo. Speriamo che questo percorso si possa ripetere perché è stata una bellissima esperienza". Nel stesso periodo è arrivato un altro inatteso invito, questa volta dalla biblioteca ‘Baioni’ di Voltana. "Lo scorso maggio – spiega Cecilia Passanti, bibliotecaria nella maggiore frazione lughese – ha dato vita a una nuova iniziativa intitolata ‘Le Cucitrici in biblioteca’, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità in un progetto creativo e partecipato. L’idea è semplice ma ricca di significato: decorare un albero che si trova nel giardino della biblioteca, noto per la sua chioma naturalmente a forma di grande cuore, con ‘mattonelle’ di stoffa colorate fatte all’uncinetto, realizzate da bambini e ragazze. A guidarli sono state le sapienti mani delle ‘Cucitrici’, da anni punto di riferimento per le attività manuali e sociali del paese, che con pazienza, disponibilità e tanta passione hanno affiancato i partecipanti, trasmettendo saperi e creando occasioni di incontro, dialogo e collaborazione tra generazioni. Il frutto di questo lavoro collettivo è ora visibile nel giardino: l’albero cuore è diventato un’opera condivisa, colorata e simbolica, che racconta l’importanza dello stare insieme e del costruire legami attraverso la creatività".

Ombretta Toschi, fondatrice delle ‘Cucitrici’, spiega che "dai primi tempi della nostra esistenza abbiamo sempre desiderato essere una risorsa per la nostra frazione, una sorta di contenitore multitasking, fin da quando confezionammo le allora introvabili mascherine nel periodo del Covid e devolvemmo le offerte che arrivarono. Abbiamo sempre portato avanti con convinzione una vocazione solidale con il sostegno a Lilt e a Demetra, Centro antiviolenza dell’Unione dei Comuni, ma anche cucendo gratuitamente la tovaglia per l’altare della nostra chiesa. Per questo, dopo esserci divise in gruppi di lavoro, abbiamo aderito a queste nuove sollecitazioni. Per quanto riguarda infine i progetti futuri, siamo da mesi all’opera per i nuovi addobbi natalizi: riusciremo a stupire anche quest’anno".

Luigi Scardovi