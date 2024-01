Laboratori gratuiti per costruire uno spettacolo

Nove appuntamenti per costruire uno spettacolo. Lunedì parte il percorso de ’Il grande teatro di Lido Adriano’, laboratori gratuiti e per tutte le età per musica e canto al Cisim di Lido Adriano(viale Parini 48). L’unico costo è l’assicurazione, 10 euro.

Cinque i laboratori proposti. Quello di rap Cisimlab si terrà tutti i lunedì dalle 16.45 alle 17.45 dagli 8 ai 12 anni e dalle 18 alle 20 dai 13 anni in su. Tutti i martedì c’è il laboratorio di teatro dalle 16.30 alle 18 dai 6 ai 12 anni, dalle 18 alle 19.30 dai 13 ai 17 anni e dalle 19.30 alle 21 per tutte le età. Il mercoledì si passa alla musica d’insieme, tutte le settimane dalle 18 alle 20 dai 14 anni in su. Sempre il mercoledì dalle 18 alle 20 (e sempre dai 14 anni in su) c’è il laboratorio di voce e canto. Il giovedì invece è la volta della danza hip hop, dalle 16.45 alle 18 dai 6 agli 11 anni e dalle 18.15 alle 19.30 dai 12 anni. Frutto dei laboratori sarà lo spettacolo ’Panchatantra, o le mirabolanti avvennture di Kalila e Dimna’, co-prodotto da Cisim|Lodc e Ravenna Festival, che debutterà il 30/31 maggio -1/2 giugno all’interno di Ravenna Festival. Info : 389 6697082.