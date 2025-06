Laboratori gratuiti sull’archeologia

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il fine settimana del 14 e 15 giugno alla Rocca di Riolo Terme, e in contemporanea in altri tre parchi del circuito AmaParco in Romagna, prende il via il progetto ’AmaParco.

Alla Rocca sabato 14 giugno alle ore 15 è in programma un laboratorio sullo scavo archeologico, per mettersi nei panni di un vero archeologo e scoprire tutti i segreti di uno scavo, e domenica 15 giugno alle 15 un laboratorio sul mosaico, per scoprire le tecniche di questa straordinaria tradizione.

La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione (335 1209933 - 0546 77450).