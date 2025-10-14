Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Giuseppe Tassi
Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’
Ravenna
CronacaLaboratori musicali alla scuola ’Rossini’
14 ott 2025
ILARIA BEDESCHI
Cronaca
Laboratori musicali alla scuola ’Rossini’

La realtà cervese organizza corsi per bambini da 3 anni. Si possono imparare. pianoforte e percussioni.

Le attività della scuola di musica Rossini sono sostenute dalla Regione e si svolgono in collaborazione con la Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri

Per approfondire:

Dopo il successo delle precedenti edizioni, tornano i laboratori musicali della Scuola Comunale di Musica ’Gioachino Rossini’ di Cervia, pensati per avvicinare i bambini alla musica attraverso il gioco. Anche quest’anno la scuola propone percorsi differenziati per fasce d’età e strumenti.

Per i più piccoli, dai 3 ai 5 anni, è in programma Giocabimbo, un laboratorio che introduce i bambini agli elementi musicali (melodia, ritmo e armonia) attraverso attività collettive guidate dalla professoressa Raffaella Carini. Ogni lezione offrirà esperienze diverse, pensate per stimolare creatività e ascolto. Per i bambini di 5 e 6 anni, già orientati verso uno strumento musicale, la Scuola propone invece Giocasuono, in due percorsi distinti: uno dedicato al pianoforte, condotto dalla professoressa Raffaella Benini, e uno alle percussioni, curato dal professor Davide Minotti.

Da ottobre a dicembre di quest’anno i piccoli partecipanti potranno scoprire gli strumenti musicali attraverso il gioco. Giocabimbo partirà lunedì 20 ottobre, dalle 16.30 alle 17.30, con Raffaella Carini; Giocasuono Piano partirà martedì 21 ottobre, dalle 16.40 alle 17.30, con Raffaella Benini e Giocasuono Percussioni arriverà invece da mercoledì 22 ottobre, dalle 17.30 alle 18.30, con Davide Minotti. Tutti i laboratori si svolgeranno nella sede della Scuola di Musica Rossini, in via della Rimembranza 2, Cervia. Per informazioni e iscrizioni: www.scuolarossini.it; info@scuolarossini.it; 347/5839049.

Le attività della scuola comunale di musica Rossini sono sostenute dalla Regione Emilia Romagna e si svolgono in collaborazione con la Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri.

