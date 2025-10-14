Laboratori musicali alla scuola ’Rossini’

Dopo il successo delle precedenti edizioni, tornano i laboratori musicali della Scuola Comunale di Musica ’Gioachino Rossini’ di Cervia, pensati per avvicinare i bambini alla musica attraverso il gioco. Anche quest’anno la scuola propone percorsi differenziati per fasce d’età e strumenti.

Per i più piccoli, dai 3 ai 5 anni, è in programma Giocabimbo, un laboratorio che introduce i bambini agli elementi musicali (melodia, ritmo e armonia) attraverso attività collettive guidate dalla professoressa Raffaella Carini. Ogni lezione offrirà esperienze diverse, pensate per stimolare creatività e ascolto. Per i bambini di 5 e 6 anni, già orientati verso uno strumento musicale, la Scuola propone invece Giocasuono, in due percorsi distinti: uno dedicato al pianoforte, condotto dalla professoressa Raffaella Benini, e uno alle percussioni, curato dal professor Davide Minotti.

Da ottobre a dicembre di quest’anno i piccoli partecipanti potranno scoprire gli strumenti musicali attraverso il gioco. Giocabimbo partirà lunedì 20 ottobre, dalle 16.30 alle 17.30, con Raffaella Carini; Giocasuono Piano partirà martedì 21 ottobre, dalle 16.40 alle 17.30, con Raffaella Benini e Giocasuono Percussioni arriverà invece da mercoledì 22 ottobre, dalle 17.30 alle 18.30, con Davide Minotti. Tutti i laboratori si svolgeranno nella sede della Scuola di Musica Rossini, in via della Rimembranza 2, Cervia. Per informazioni e iscrizioni: www.scuolarossini.it; info@scuolarossini.it; 347/5839049.

Le attività della scuola comunale di musica Rossini sono sostenute dalla Regione Emilia Romagna e si svolgono in collaborazione con la Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri.