Laboratori per bambini ai Magazzini del Sale. Al centro dell’attività l’orto e le piante

‘Orto in fabula’ la mostra gioco che sarà allestita all’interno dei Magazzini del Sale di Cervia da sabato (inaugurazione alle 11) al 28 novembre. Dedicata ai bambini da 2 a 10 anni, per famiglie e scuole, ‘Orto in fabula’ è un percorso espositivo che mette l’orto al centro di una narrazione artistica, musicale e letteraria, che coinvolge in modo creativo e divertente grandi e piccoli. Le visite animate per le famiglie, della durata di un’ora, si terranno sabato 11-18-25 e domenica 12- 19-26 con turni alle 11, alle 15 e alle 16.30. La prenotazione è obbligatoria. Biglietto euro 5 (334.2804710 dalle 15 alle 18). Da segnalare il workshop

’Come semi nell’orto’, per educatori e insegnanti. Un incontro per coltivare e nutrire la musicalità con Francesca Venturoli, educatrice musicale, per bambini da 0 a 8 anni. Un repertorio di filastrocche, giochi e canzoni originali, composte dalla formatrice, su suggestione della mostra. Mercoledì 15 dalle 16.45 alle 19.15 (iscrizioni 334.2804710). ’Orto da annusare: un sogno per ogni profumo’:

letture, laboratorio interattivo, dialogo e merenda, per bambini da 4 a 10 anni, venerdì 17 alle 17 presso la Libreria Bubusettete in via Circonvallazione Sacchetti 122. Gratuito, su prenotazione (0544.1888062). ’Fiabe nell’orto’, narrazione animata e laboratorio per bambini da 4 a 8 anni, martedì 21 ore 17 ai Magazzini del Sale.

Nel centenario della nascita, un omaggio a Italo Calvino e alla sua fantastica raccolta Fiabe italiane. Ascolteremo storie ispirate alla natura e alla terra, storie di orti stregati, frutti incantati e personaggi straordinari! La narrazione animata si completa con un laboratorio per creare un libro-orto. Con Cristina Sedioli, scrittrice e narratrice per l’infanzia. ’Fagioli magici e altre verdure’, narrazione animata per bambini da 4 a 8 anni, giovedì 23, ore 17 ai Magazzini del Sale. Attraverso la lettura di fiabe tradizionali, i bimbi imparerenno a prendersi cura di un piccolo seme, di una fogliolina appena spuntata, immersi nella lentezza che permette il contatto con la terra. Con Monica Biselli, alla Biblioteca Comunale “Maria Goia”. Gran finale con ’Che bell’orticello…marcondirondirondello’, domenica 26 novembre, ore 17, Magazzini del Sale. "Canzoni al gusto di carota? Broccoli ballerini? Ma insomma, è un concerto o un minestrone?". Per scoprirlo, appuntamento il 26 con anti, giochi e filastrocche con Francesca Venturoli. La conclusione sarà con un pic-nic nell’orto. Le narrazioni e l’evento finale sono gratuiti, ma su prenotazione: (334.2804710 dalle 15 alle 18 anche WhatsApp).