Laboratori per bambini tra natura e creatività

Torna anche quest’anno la primavera nel cuore verde di Bagnacavallo, con un ricco calendario di laboratori dedicati ai bambini e alle famiglie all’interno dell’Oasi Podere Pantaleone. Tra aprile e maggio, quattro appuntamenti speciali, dal titolo ’Laboratori nel bosco’, accompagneranno i più piccoli alla scoperta della biodiversità, attraverso esperienze immersive, gioco all’aperto e attività manuali ispirate alle giornate internazionali dedicate alla natura.

Si comincia domenica 27 aprile, dalle 10 alle 12, con ’Salta salta come una rana’: un viaggio tra stagni e creature acquatiche e la costruzione di un teatrino naturale. Il laboratorio, rivolto ai bambini dai 5 ai 12 anni, si svolgerà in occasione della Giornata Mondiale della Terra e della salvaguardia delle Rane. Sabato 17 maggio, dalle 19.30 alle 22, sarà la volta di ’Prendere lucciole per lanterne’: un’esperienza suggestiva che unisce manualità e immaginazione, con la costruzione di lanterne in vista di una breve visita notturna nel bosco. Domenica 18 maggio, dalle 10 alle 12, i bambini dai 5 ai 12 anni potranno partecipare al laboratorio ’Dentro l’alveare’, dove disegno, pittura e assaggi di mieli diversi offriranno un’introduzione ludica e gustosa al mondo delle api, celebrandone la Giornata Mondiale. Infine, domenica 25 maggio, dalle 10.30 alle 12, il ciclo si chiuderà con ’Sul dorso di Uga’, un laboratorio pensato per i più piccoli (dai 4 ai 12 anni) che proporrà un incontro ravvicinato con le tartarughe. I laboratori sono gratuiti, a numero limitato, e si svolgeranno all’interno del bosco dell’Oasi Podere Pantaleone, con ritrovo presso l’ingresso in vicolo Pantaleone 1. Informazioni e prenotazioni: 0545 280898 (dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30); Podere Pantaleone 347 4585280.