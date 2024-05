Laboratori per le magliette gialle. Oggi al via le iscrizioni

Torna anche quest’estate ’Lavori in Comune’, il progetto di volontariato e cittadinanza attiva rivolto a ragazzi dai 14 ai 19 anni. Sono disponibili oltre 750 posti, suddivisi in 80 percorsi e attività differenziate, impegnando le magliette gialle in oltre 150 settimane di attività, sia in città che nel forese. I laboratori toccheranno diverse tematiche di interesse: dalla cura dell’ambiente al ripristino di aree verdi e beni comuni, dalla realizzazione di murales e mosaici per abbellire la città alla riparazione di biciclette da destinare a finalità sociali, dalla realizzazione di piccoli manufatti, per finire all’accoglienza turistica. Fra le novità di quest’anno, si evidenzia il laboratorio di fumetto “e un doppio laboratorio – teatro e songwriting – finalizzato alla presentazione di un musical sul tema della violenza sulle donne.

I laboratori, della durata di norma di una settimana, dal lunedì al venerdì, avranno dal 17 giugno per terminare il 6 settembre, e richiederanno un impegno di circa 4 ore giornaliere

Sarà possibile iscriversi ai laboratori, telefonicamente, da oggi a venerdì dalle 14,30 alle 18; l’orario pomeridiano è stato pensato per permettere ai ragazzi, ancora impegnati nella scuola , di effettuare direttamente l’iscrizione chiamando uno dei cinque numeri telefonici operativi: 0544–482799/482818/485582/485586/482708. Dal 3 giugno le iscrizioni proseguiranno al mattino dalle 9 alle 13 ai numeri 0544–482269/482271