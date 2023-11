Laboratori teatrali al via

Inizia oggi dalle 20 alle 22 alla Casa del Teatro di Faenza, con la possibilità di inserirsi liberamente in qualsiasi fase del percorso, il laboratorio teatrale settimanale aperto gratuitamente a tutte e tutti ’Senza Confini’, a cura del Teatro Due Mondi. "Racconti sopra e sotto l’acqua è il titolo-tema che abbiamo scelto per questa edizione del nostro laboratorio" spiega Alberto Grilli "L’alluvione del nostro territorio, le tragedie che ha generato, la perdita di cose, case e affetti, la paura e la rinascita, la cura dei luoghi e delle persone, il senso di comunità unito a quello di abbandono saranno i temi con i quali ci confronteremo quest’anno". "Invitiamo cittadine e cittadini a partecipare a questo spazio di incontro aperto a tutte e tutti, gratuito e senza limiti di età" aggiunge il direttore del Teatro Due Mondi "raccoglieremo storie e parole, ricordi e speranze per costruire come sempre una Azione di strada che porteremo nei luoghi colpiti dalla furia dell’acqua per trovare, se possibile, un po’ di pace".

Il laboratorio è parte della Stagione 2023-24 della Casa del Teatro di Faenza, intitolata un teatro di approdo. "Vogliamo continuare, come Casa del Teatro, a essere porto sicuro per i tanti travolti dall’acqua, quella dei mari e quella dei fiumi" concludono gli artisti dello storico gruppo faentino. Partecipazione libera e gratuita a tutti gli appuntamenti. Info: 0546622999, info@teatroduemondi.it, https:teatroduemondi.it.