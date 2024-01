Laboratorio di ceramica per i bambini per realizzare un gotto Laboratorio di ceramica per famiglie con bambini dai 4 anni. Realizzazione di gotto con stemma personalizzato e pittura con ingobbi colorati. Degustazione gratuita di brulè di melograno e vini del territorio. Prenotazione obbligatoria. Costo 6€/partecipante, sconto famiglia 18€.