Laboratorio di letture romagnole. Ultimo giorno per iscriversi

Capit Ravenna promuove, con il patrocinio del Comune di Ravenna, assessorato alla Cultura, e dell’associazione ’Schürr’, un laboratorio di letture romagnole rivolto agli appassionati del vernacolo, la ‘nobile lingua’ dei nostri avi, esaltata da importanti poeti e scrittori come, per citarne alcuni, Aldo Spallicci, Olindo Guerrini, Francesco Talanti, Lino Guerra, Nettore Neri, Cino Pedrelli, Tolmino Baldassarri, Raffaello Baldini, Tonino Guerra, Nevio Spadoni, ed altri ancora.

Il programma prevede sei incontri a cadenza settimanale della durata di un’ora e mezza ciascuno, a partire da martedì prossimo alle 18.30 presso la sede Capit di Ravenna. Conduttrice del laboratorio sarà Nicoletta Timoncini, psicologa, già tutor e insegnante, appassionata di storie e tradizioni del territorio della Romagna alle quali ha dedicato varie pubblicazioni. In un’atmosfera accogliente e familiare, i partecipanti saranno coinvolti nella lettura di testi in romagnolo di vari autori, per sviluppare e migliorare la comprensione e la pronuncia della lingua dei nonni.

Quota individuale di partecipazione 60 euro. Tale quota sarà abbassata a 50 euro qualora si raggiunga il numero di dieci iscritti. Il corso sarà avviato con il numero minimo di sei partecipanti.

Informazioni e iscrizioni presso la segreteria Capit, in via Gradenigo 6, a Ravenna, dal lunedì al venerdì (9,30|12,30), 0544- 591715 info@capitra.it Agli stessi contatti può essere richiesto il programma dei singoli incontri. Iscrizioni entro oggi, contestualmente al pagamento.