Laboratorio di ricerca artistica in musica al Conservatorio ’Verdi’

Nuove opportunità al Conservatorio “G. Verdi” di Ravenna. In collaborazione con il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara, l’associazione Rami - Ricerca Artistica e Musicale in Italia e l’“Orpheus Instituut” di Gent (Belgio), il Conservatorio ravennate ospiterà l’edizione 2024 del LabRAM (Laboratorio di Ricerca Artistica in Musica), un percorso formativo che offre la preparazione necessaria per concepire e sviluppare un progetto di ricerca artistica. L’iniziativa sarà presentata domani al Polo delle Arti in Piazza Kennedy 7 (ore 14-16). Interverranno, tra gli altri, Anna Maria Storace (direttore del Conservatorio “G. Verdi” di Ravenna), Roberta De Nicola (direttore del Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara).