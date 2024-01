Laboratorio di teatro aperte le iscrizioni

Al Centro Giovani Valtorto inizia il laboratorio teatrale per giovanissimi “Largo al contagio!”. Il workshop, suddiviso in 12 incontri settimanali e condotto da Carlo Garavini di Lady Godiva Teatro, si svolgerà al Centro Giovani Valtorto (via Faentina 216) da gennaio ad aprile 2024, dalle 16.30 alle 18. Giovedì prossimo incontro di presentazione ed introduzione del laboratorio al centro.

La partecipazione è gratuita e rivolta ad un massimo di 16 partecipanti under 17.

Info e iscrizioni a infovaltorto@gmail.com entro il 31 gennaio.