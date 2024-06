Laboratorio di teatro, iscrizioni aperte dagli 8 ai 18 anni Sono aperte le iscrizioni per il laboratorio teatrale 'E...Statesulpalcoscenico' a Ravenna, condotto da Alessandro Braga per studenti dai 8 ai 18 anni. Gli incontri settimanali culmineranno in uno spettacolo il 18 luglio. Per informazioni contattare Capit Ravenna.