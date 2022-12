Laboratorio per bambini sul gioco da tavolo

Continua il percorso di laboratori gratuiti alla mostra GiocOsa Ibrida – dedicata ai giochi da tavolo (foto) – alla sala Manica Lunga della biblioteca Classense di Ravenna (via Baccarini), parte della Festa del diritto al gioco. Domani è in programma ’Zuga Zuga per giocosa’, con Cristian Rivalta e Gabriele Mari. Il laboratorio è dalle 15.30 alle 17, per bambini sopra i 5 anni (si accettano fratelli e sorelle più piccole), accompagnati.

Prenotazione entro oggi all’email [email protected]