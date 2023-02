Laboratorio per bimbi domani a Casa Dante

Casa Dante, in via G. Da Polenta, 4, ospita domani alle 15.30 un nuovo appuntamento di RavennAntica for Kids per i bambini dai 5 agli 11 annim dal titolo ’Dante non passa mai di moda!’. Si tratta di un laboratorio di grafica creativa per creare piccole riproduzioni pop dei personaggi danteschi. Per info e prenotazioni: 0544 473717 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 (informazioni www.ravennantica.it). Prenotazione obbligatoria, con una tariffa di 6 euro a bambino; durata attività 1h 30’.